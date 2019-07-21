21.07.2019 | 15:35

Водитель автомобиля Infiniti попытался объехать пробку на дороге из Екатеринбурга в Каменск-Уральский и несколько раз наехал на мужчину с ребенком. Об этом сообщает E1.ru

По словам пострадавшего, он вышел с детьми погулять в ожидании, пока проедут поезда. «На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд», — сказал мужчина. Однако водитель отказался и наехал на него.

После того как пострадавший посадил ребенка в машину, водитель Infiniti наехал на него сильнее, затем разогнался, пересек сплошные линии и уехал в сторону Каменска-Уральского.