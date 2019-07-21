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В стране и мире | Появились сообщения о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова

21.07.2019|17:13
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Умер президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

По его словам, о смерти президента Туркмении сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде. «Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал Рубаев.

Гурбангулы Бердымухамедов пошел в отпуск 15 июля. Первые сообщения о его смерти появились в Telegram-канале ElMurid, которые специализируется на освещении события в арабских странах.

Ранее YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что политик скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение почти 13 лет, что он находится у власти, глава государства неоднократно учил генералов стрельбе и метанию ножей, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.07.2019 18:24|

а с кремля ничего не слышно?

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