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В стране и мире | Кокорин рассказал о колбасе и шоколаде в колонии

21.07.2019|18:39
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Футболист Александр Кокорин в интервью программе «Вести недели» рассказал о жизни в колонии.

Футболист заявил, что может позволить себе съесть то, что не ел на воле. «На воле я не ел колбасу, шоколадки позволял себе редко. Здесь есть возможность, хотя мы следим за весом», — добавил он. Полузащитник Павел Мамаев, также находящийся в колонии, отметил, что в заключении стал более тщательно следить за своей формой.

20 июля журналистка Ольга Скабеева опубликовала фотографию из барака футболистов. На снимке видны кровати с табличками, на которых есть фотографии спортсменов в тюремной одежде, указаны их годы рождения, номер статьи, даты начала и окончания срока.

13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в колонию №4 в Белгородской области. Спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го после того, как устроили две драки в центре Москвы.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.07.2019 20:48|

Россия — такая страна, в которой сидят даже футболисты.

Гость|21.07.2019 21:30|

Даже? Это для вас они икона, а по сути миллионеры - бездельники, и честно говоря плевать на их судьбу.

Имя: Гость
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