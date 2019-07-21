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В стране и мире | Автомобиль с россиянами провалился в яму на размытом шоссе

21.07.2019|14:59
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В Сковородинском районе Амурской области легковой автомобиль провалился в промоину на шоссе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

Инцидент произошел около семи часов утра в воскресенье, 21 июля. После сильных дождей на 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» размыло дорожное полотно. В образовавшийся провал упал автомобиль Toyota Vitz.

По информации агентства «Порт Амур», в результате пострадали два человека: 62-летний мужчина, находившийся за рулем машины, и его 31-летняя пассажирка. Их доставили в Сковородинскую районную больницу.

Промоина парализовала движение по трассе. Сотрудники МЧС развернули два пункта временного размещения населения и организовали питание для попавших в пробку людей. ГИБДД выставила посты и информирует водителей о сложившейся ситуации.

Над восстановлением дорожного полотна работают 33 человека и 21 единица техники. Кроме того, к ликвидации последствий происшествия привлечены сотрудники ГИБДД, пожарные и оперативная группа ГО и ЧС из Сковородино — всего 46 человек и 26 единиц техники.

К 12:50 были проведены работы по отсыпке грунта и организовано реверсивное движение.

Источник — lenta.ru
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