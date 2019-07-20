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В стране и мире | В России предложили перестать считать пиво алкоголем

20.07.2019|14:41
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Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией, чтобы вывести его из-под ограничений, которые в настоящий момент действуют для всего алкоголя. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, подлинность которого подтвердили в пресс-службе министерства.

В документе говорится о предложении «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания». В настоящее время министерство, по словам собеседника издания, готовится направить проект стратегии на согласование со всеми заинтересованными ведомствами.

Пиво и другие напитки с содержанием спирта более 0,5 процента (за исключением кефира и кваса) уравняли с остальными алкогольными напитками в 2012 году. С 2013-го его нельзя продавать в ларьках, с 2017 года начал действовать запрет на продажу пива в пластиковых бутылках объемом более 1,5 литра.

В среду, 17 июля, стало известно, что в России снижается потребление водки и растут продажи пива. Розничные продажи водки снизились на 0,3 процента - до 34,3 миллиона декалитров, а объем розничных продаж слабоалкогольных напитков за первое полугодие 2019 года увеличился почти на четверть и составил 2,7 миллиона декалитров.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2019 15:12|

Ура!!!

Гость|20.07.2019 15:18|

Значит можно пиво на лекции пить и за рулем? Ура!!!

Гость|20.07.2019 15:33|

радоваться рано это тока предложили...

Гость|20.07.2019 15:35|

это ни когда не будет

Гость|20.07.2019 15:36|

Хоть как-то о народе подумали...

Гость|20.07.2019 15:47|

И в школе за партой

Гость|20.07.2019 16:45|

Ну да, какой же это алкоголь, пиво то? Можно в автоматах продавать и в школах в том числе.

Гость|20.07.2019 16:58|

Следующий шаг будет производство и продажа только безалкогольного пива!))))))))))))))))

Гость|20.07.2019 17:04|

то есть своих личинок дебилы могут теперь пивом с рождения поить, я только за

Гость|20.07.2019 17:06|

Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине.

Гость|20.07.2019 17:09|

Если при знакомстве вижу фото с пивком, пропадает интерес.

Имя: Гость
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