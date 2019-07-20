Жительница подмосковного Клина развесила в своем подъезде объявления, в которых сообщалось о смерти Петра Липатова - председателя правления управляющего домом жилищно-строительного кооператива (ЖСК). Об этом сообщает региональное издание «Подмосковье Сегодня».
Женщина указала в объявлениях дату прощания с управдомом. «Жители, которые меня хорошо знают, были в шоке от такой новости», — рассказал изданию Липатов, отметив, что, как он выяснил, активисты из числа жильцов начали собирать деньги на панихиду.
«Я подошел к дому и встретил знакомую жительницу, которая при виде меня тут же поменялась в лице (...) Спросил, в чем дело, и она мне рассказала, что я, оказывается, уже умер», — добавил управдом.
По словам самого Липатова, на авторе объявления с 2016 года числится долг за ЖКХ в размере пяти тысяч рублей, и женщина систематически отказывается решить вопрос мирным путем. Взысканием занимаются судебные приставы, при этом, как подчеркивает управдом, должница подала встречное заявление в суд, утверждая, что Липатов ворует квитанции из ее почтового ящика. «По ее словам, из-за этого она не знала о долгах и передаче дела в суд», — пояснил председатель правления ЖСК.
Сложности с оплатой коммунальных услуг время от времени толкают россиян на противозаконные действия. В апреле 2019-го стало известно об убийстве, одним из исполнителей которого стал должник за ЖКХ. Мужчина согласился участвовать в убийстве за оплату долгов, сумма которых на момент преступления составляла 19 тысяч рублей.
Мусорная реформа провалилась, ЖКХ тоже на гране революции. Зарабатывать не дают хотят чтобы все на заводах работали. Тогда и цены надо как раньше. По другому не получается.