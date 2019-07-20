Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 июл 2019|17:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  71.40  |  $  63.64
 

В стране и мире | Россиянам осложнят доступ к дополнительному доходу

20.07.2019|13:48
Печать

Банк России оставил в силе ограничения для россиян, играющих на бирже и не имеющих специальной квалификации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на последнюю версию поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов.

В версии документа, принятой в первом чтении, содержался пункт о том, что россиянам не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без специального тестирования. Это вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков, однако ЦБ не отказался от данной идеи.

Регулятор лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, в результате этой реформы большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний, например Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla.

Вместо квалифицированных и неквалифицированных инвесторов появятся четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор. Градация зависит от уровня знаний о финансовом рынке, а также от объема вложенных средств.

Из всех инвестиционных инструментов для простых россиян оставят только самые надежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки», а также покупку иностранной валюты, паевых инвестфондов и драгметаллы.

Банки и брокеры в свою очередь настаивают, что документ не оберегает россиян, а вводит бесполезные ограничения для инвесторов и подрывает работу российских компаний.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|20.07.2019 17:14|

penzainform.ru писал(a):

Из всех инвестиционных инструментов для простых россиян оставят только самые ненадежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки»,
холопам оставили лохотрон с облигациями.

у меня валяются и 1947 и 1980 годов бумажки называемые облигациями как символы гослохотрона для холопов

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!