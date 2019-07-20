20.07.2019 | 13:48

Банк России оставил в силе ограничения для россиян, играющих на бирже и не имеющих специальной квалификации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на последнюю версию поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов.

В версии документа, принятой в первом чтении, содержался пункт о том, что россиянам не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без специального тестирования. Это вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков, однако ЦБ не отказался от данной идеи.

Регулятор лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, в результате этой реформы большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний, например Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla.

Вместо квалифицированных и неквалифицированных инвесторов появятся четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор. Градация зависит от уровня знаний о финансовом рынке, а также от объема вложенных средств.

Из всех инвестиционных инструментов для простых россиян оставят только самые надежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки», а также покупку иностранной валюты, паевых инвестфондов и драгметаллы.

Банки и брокеры в свою очередь настаивают, что документ не оберегает россиян, а вводит бесполезные ограничения для инвесторов и подрывает работу российских компаний.