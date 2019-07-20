Банк России оставил в силе ограничения для россиян, играющих на бирже и не имеющих специальной квалификации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК со ссылкой на последнюю версию поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов.
В версии документа, принятой в первом чтении, содержался пункт о том, что россиянам не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без специального тестирования. Это вызвало резкую критику со стороны брокеров и банков, однако ЦБ не отказался от данной идеи.
Регулятор лоббирует жесткое распределение инвесторов на категории, в результате этой реформы большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к бумагам иностранных компаний, например Apple, Alphabet (Google), Alibaba, Tesla.
Вместо квалифицированных и неквалифицированных инвесторов появятся четыре категории: неквалифицированный особо защищаемый и простой инвестор, квалифицированный простой и профессиональный инвестор. Градация зависит от уровня знаний о финансовом рынке, а также от объема вложенных средств.
Из всех инвестиционных инструментов для простых россиян оставят только самые надежные российские активы — гособлигации и российские «голубые фишки», а также покупку иностранной валюты, паевых инвестфондов и драгметаллы.
Банки и брокеры в свою очередь настаивают, что документ не оберегает россиян, а вводит бесполезные ограничения для инвесторов и подрывает работу российских компаний.
penzainform.ru писал(a):холопам оставили лохотрон с облигациями.
у меня валяются и 1947 и 1980 годов бумажки называемые облигациями как символы гослохотрона для холопов