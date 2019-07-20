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В стране и мире | Названы самые невостребованные в России профессии

20.07.2019|11:07
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В России зафиксирован низкий спрос на учителей средней школы и бухгалтеров. Об этом говорится в исследовании ВНИИ труда, которое приводит РИА Новости.

Институт провел анализ спроса на работников со стороны средних и крупных организаций на основе данных Росстата. Отмечается, что, несмотря на массовость профессий педагога и бухгалтера, рабочие места в основном заполнены.

На рынке труда также нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности. Кроме того, не пользуются спросом работники музеев, библиотек и художественных галерей.

В России востребованы продавцы и охранники. В этих сферах - самое большое количество вакансий: 31,4 тысячи и 15,5 тысячи соответственно.

Также пользуются спросом квалифицированные кадры в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

Как сообщалось ранее, по данным сервиса объявлений «Авито», список самых востребованных профессий во втором квартале 2019 года возглавили продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2019 17:00|

если все это обобщить, зрим в корень.

в России не нужны образование, культура, юридическая защита граждан(права человека)

но востребованы вертухаи и военные.

получается идем к диктатуре и фашизму.

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