20.07.2019 | 13:50

Участники дорожного движения в России чаще всего погибают из-за выезда на встречную полосу, сообщили в ГИБДД. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В качестве возможного решения проблемы в ведомстве назвали разделение потоков транспорта.

В полиции отметили, что по итогам шести месяцев 2019 года количество дорожных аварий снизилось на 1,3 процента (70 151), число погибших — на 5,4 процента (6 762), раненых — на 0,5 процента (90 103). Кроме того, стало меньше аварий, связанных с пьяными водителями, — количество таких ДТП снизилось на 17 процентов (5 652), число погибших в них уменьшилось на 31,1 процента (1 319), количество раненых — на 14,5 процента (7 916).

Ранее в России ужесточили наказание для пьяных водителей, из-за которых погибли или пострадали люди или которые уехали с места аварии. Согласно новой редакции статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), в случае гибели одного человека пьяному водителю может грозить до 12 лет тюрьмы, двух и более — до 15 лет.