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В стране и мире | Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей

20.07.2019|14:34
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Московский таксист украл у пассажира 55 тысяч рублей. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Около 3 часов ночи после прогулки по ночному городу мужчина вызвал такси, на котором доехал до своего отеля. По завершении поездки он вышел из машины, оставив дверь открытой, и достал из кармана пачку купюр. В этот момент водитель выхватил деньги из рук потерпевшего и скрылся.

Пострадавшим оказался 46-летний житель Кубани. Он приехал в Москву вместе с сыном, который собрался поступать в один из столичных вузов.

На следующий день полиция задержала 38-летнего водителя. Он сознался в преступлении. По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

В июне в Новосибирске водитель такси избил иллюзиониста за показанный фокус.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2019 14:57|

У доцента бы не вырвал, он бы ему это самое, уста порвал, моргалы в институт глаза отправил, на обследование.

Имя: Гость
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