19.07.2019 | 17:05

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова пообещала найти модели Ирине Шейк нового мужа после ее расставания с актером Брэдли Купером. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По словам Сябитовой, известным женщинам намного сложнее устроить личную жизнь, чем «девушкам попроще». Однако она готова найти для нее холостых олигархов в подмосковном Ногинском районе, где сама живет.

Ведущая уточнила, что такие мужчины — «товар штучный», но она подойдет к делу профессионально. К тому же, по ее мнению, Шейк обладает невероятной красотой, которая затмит отсутствие приданого. «Жениха можно посмотреть нестарого, до сороковника», — заключила она.

Бывшего мужа Шейк Брэдли Купера Сябитова оценивать не стала: по ее словам, она не знает, кто это. Сваха порекомендовала потенциальным невестам обратить внимание на россиян, а не на иностранных граждан.

Другая ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева отнеслась к устройству личной жизни Шейк скептически. По ее словам, модель бы не обратилась за помощью к сотрудникам передачи. «Что тут комментировать. Извините, я варенье делаю», — отрезала Гузеева.

Ранее Роза Сябитова раскритиковала комика Гарика Харламова за пародию на шоу. По ее мнению, он жестоко поступил с героем выпуска, высмеивая его.