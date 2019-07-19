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В стране и мире | Россиянам выдали для похорон тело чужой бабушки и отказались его менять

19.07.2019|13:42
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В подмосковном Королеве сотрудники местного похоронного бюро выдали родственникам умершей пенсионерки тело другой женщины и попытались убедить их, что «покойники просто меняются». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По информации издания, 17 июля родственники умершей 99-летней Лидии Вильчик обратились с жалобой в полицию. «Привезли другую бабушку в нашей одежде и в нашем гробу. Хотя это явно не она, другое лицо, у нашей были бородавки, у этой покойной ни одной, разные носы. Это не наша бабушка!» — рассказала правнучка покойной.

Она отметила, что сотрудников «Королевского похоронного дома» с трудом удалось убедить в подмене. Родственники затребовали ДНК-тест, но в ответ получили угрозы, что для этого покойной отрежут палец. В итоге удалось выяснить, что умершую пенсионерку, возможно, увезли хоронить в Сергиев Посад, выдав ее тело другим людям.

«Телефон их нам не дают. Я даже представить себе не могу, что нашу бабушку будут хоронить неизвестно где», — посетовала правнучка умершей.

По словам племянницы покойной Валентины Бутлицкой, родственники намерены добиваться генетической экспертизы.

«Тела перепутали где-то на предыдущих этапах. Мы выдали родственникам то тело, которое нам поступило с судебно-медицинской экспертизы», — заявил Ura.ru директор похоронного бюро Константин Баранов. Он пояснил, что понять, были тела перепутаны или нет, получится только после того, как на опознание приедут родственники другой покойной.

В июле в поселке городского типа Кузьмоловский Ленинградской области во время похорон произошел конфликт со стрельбой. Охранники не пустили автомобиль на территорию, и сотрудникам ритуальной компании «Камея» пришлось нести гроб от парковки до ворот самостоятельно. Один из участников конфликта задержан. Видео произошедшего появилось в Сети.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2019 13:53|

мож бабке будет лучше у новых родственников? мож они за могилкой будут пристальнее следить?

Гость|19.07.2019 15:01|

Для них это всего лишь бизнес, а кто там кого хоронит им по барабану. Всего лишь товаро транспортные отношения. Какая разница как бабушка попадет в рай, ведь перед всевышнем она предстанет индивидуально. Весы, меры грехов, неудобные вопросы - их родственникам лучше не слышать. А то узнают, что у них другой папа или вообще у каждого ребенка свой папа.

Гость|19.07.2019 15:01|

хошь в роддоме перепутают,хош в морге -РАССЕЯ, кругом долбоящеры или пьяные или обкуренные

Гость|19.07.2019 15:03|

Гость писал(a):

хошь в роддоме перепутают,хош в морге -РАССЕЯ,

Тебя точно перепутали Расеянин ты наш.

Гость|19.07.2019 15:06|

Гость писал(a):

Тебя точно перепутали Расеянин ты наш.
а где конкретно?

Гость|19.07.2019 15:08|

Гость писал(a):

Какая разница как бабушка попадет в рай, ведь перед всевышнем она предстанет индивидуально. Весы, меры грехов, неудобные вопросы - их родственникам лучше не слышать.
Здесь все не так однозначно - по заявлениям представителей финансовой пирамиды РПЦ МП, родственники должны неустанно молиться за усопших и свечки покупать, в противном случае усопшего могут из рая выселить.

А вот четкого ответа на вопрос "будут ли засчитываться молитвы, если тела перепутали?" - нет.

Гость|19.07.2019 15:28|

Гость писал(a):

А вот четкого ответа на вопрос "будут ли засчитываться молитвы, если тела перепутали?" - нет.
Ответ есть. Плати попам больше и будет райское блаженство.

Гость|19.07.2019 15:43|

И это Королёв, наукоград и родина отечественной космонавтики. Страшно представить, что твориться в других местах с жителями попроще.

Гость|19.07.2019 16:12|

Совсем стыд потеряли, твари эти похоронщики. И ведь никто их не пытается даже приструнить официально, настолько все чинуши коррумпированы.

Гость|19.07.2019 17:57|

Гость писал(a):

хошь в роддоме перепутают,хош в морге -РАССЕЯ, кругом долбоящеры или пьяные или обкуренные
После смерти, грешники россияне, снова попадают в Россию.

Имя: Гость
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