В Пензенской области продолжается рост средней номинальной начисленной заработной платы, сообщил председатель регионального правительства Николай Симонов на сессии Законодательного собрания в пятницу, 20 ноября.

Он привел цифры, озвучивая депутатам прогноз социально-экономического развития на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

«По итогам 8 месяцев [2026 года] среднемесячная заработная плата составила 73,4 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она возросла на 12,8%», - проинформировал Николай Симонов.

По темпам роста оплаты труда регион занимает 4-е место в Приволжском федеральном округе.

«В ближайшие 3 года по базовому сценарию прогнозируется увеличение зарплаты в среднем на 10% в год. К концу прогнозного периода средний размер оплаты увеличится в 1,3 раза к уровню 2026 года и составит 98,6 тысячи рублей», - заявил председатель областного правительства.

По его словам, росту средней зарплаты будут способствовать индексация темпами выше инфляции, сохранение достигнутого уровня оплаты труда для отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение производительности труда и стабилизация финансовых возможностей предприятий реального сектора.