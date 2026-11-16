Пензенская область отправила в другие регионы почти миллион тонн зерна

За 10 месяцев 2026 года из Пензенской области в другие регионы России отгрузили более 991,2 тыс. тонн продукции растениеводства.

Было отправлено около 454 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы, более 118 тыс. тонн подсолнечника, 108 тыс. тонн зерна пивоваренного ячменя, 104 тыс. тонн фуражной пшеницы, более 87 тыс. тонн зерна кукурузы, более 63 тыс. тонн сои, 29 тыс. тонн гороха, 18 тыс. тонн кормовой кукурузы, 5 тыс. тонн льна, более 2,5 тыс. тонн чечевицы, 1,4 тыс. тонн кормового ячменя, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Также отгрузили 1,3 тыс. тонн семенного материала.

Продукцию увезли в Московскую, Самарскую, Саратовскую, Кировскую, Белгородскую, Воронежскую, Тамбовскую, Ростовскую области, Краснодарский край, Республику Марий Эл, Мордовию и Татарстан.

Ранее стало известно, что с 2 по 23 октября из Пензенской области отправили в Московскую первые в 2026 году партии новогодних деревьев. Всего было заготовлено 10 000 елей и сосен.