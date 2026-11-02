Российский рынок акций за последние 15 лет рос в 93% новогодних сезонов

Новогодние праздники исторически складываются для российского фондового рынка удачно. За последние 15 лет индекс Московской биржи рос в период с 20 декабря по 10 января в 14 случаях из 15, а средняя доходность за это время составляла около 4%.

В этом году дополнительную поддержку рынку могут оказать дивидендные выплаты крупных компаний, смягчение денежно-кредитной политики и улучшение геополитического фона. Об этом рассказал инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Валерий Андреев.

По словам эксперта, для российского рынка анализ новогодней сезонности не стоит ограничивать классическим периодом Santa Claus Rally - пятью последними торговыми сессиями декабря и двумя первыми сессиями января. С учетом продолжительных новогодних каникул в России более показательным является интервал с 20 декабря по 10 января. Именно он позволяет лучше оценить динамику рынка на рубеже годов.

Согласно исследованию ФинУслуги, за последние 15 лет индекс Московской биржи на этом отрезке демонстрировал положительную динамику в 14 случаях из 15. Наиболее сильный результат был зафиксирован в сезоне 2020-2021 годов: индекс полной доходности прибавил 8,85%. Единственный отрицательный результат пришелся на сезон 2013-2014 годов, когда рынок снизился на 1,85%.

Одним из факторов, способных поддерживать рынок в конце года, выступает дивидендная политика российских компаний. Ожидание выплат привлекает внимание инвесторов к отдельным эмитентам, а поступающие акционерам средства могут частично возвращаться на фондовый рынок, создавая дополнительный спрос на акции.

Также в пользу рынка могут сыграть дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, снижение доходности инструментов с фиксированной доходностью и улучшение геополитического фона. Более мягкая денежно-кредитная политика способна улучшить условия для оценки будущих денежных потоков компаний, хотя фактический эффект будет зависеть от инфляции, динамики прибыли и ожиданий участников рынка.

«Историческая статистика выглядит весьма убедительно: положительная динамика наблюдалась примерно в 93% рассмотренных сезонов. Однако трактовать эту закономерность как гарантию роста было бы ошибкой. Сезонность - лишь один из факторов, влияющих на поведение инвесторов, и ее значение не следует переоценивать в условиях высокой неопределенности. При этом сочетание дивидендных событий, возможных изменений денежно-кредитной политики и внешних факторов в этом году создает несколько предпосылок для позитивной динамики. Оправдаются ли эти ожидания, покажут торги. Но хочется верить, что российский рынок сможет продолжить благоприятную историческую тенденцию и завершить очередной сезон в плюсе», - отметил Валерий Андреев.