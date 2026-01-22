Центробанк: Инфляция в 2025 году стала самой низкой за 5 лет

Инфляция в 2025 году стала самой низкой за последние 5 лет - 5,6%. В 2024-м уровень составил 9,5%. Об этом сообщили аналитики Центробанка, обзор опубликован на сайте регулятора.

Промтовары в среднем подорожали на 3%. Некоторые из них подешевели: обувь (-1,2%), средства связи (-7,1%), персональные компьютеры (-5,4%), электротовары и бытовые приборы (-5%), телерадиотовары (-8,5%), инструменты и оборудование (-3,2%), легковые автомобили (-0,8%).

В то же время стоимость продуктов питания выросла на 5,2%. Снижение цен в этой группе зафиксировано на яйца (-20%), сахар (-6,4%), макаронные и крупяные изделия (-0,9%), овощи и фрукты (-8,8%), сливочное масло (-3%).

В целом месячный прирост цен с исключением сезонности в декабре составил 2,6% в пересчете на год.

Стоимость услуг увеличилась на 9,3%.

«Показатели устойчивой инфляции оставались в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4%», - сообщили в ЦБ.

По прогнозу с учетом принимаемых регулятором мер в 2026-м годовая инфляция должна снизиться до 4-5%.