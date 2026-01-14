В 2025 году россияне приобрели жилье в ипотеку на 4,3 трлн рублей

По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали более 4,3 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку. Во втором полугодии продажи резко ускорились, более чем на 40% превысив результат аналогичного периода 2024-го. Этот импульс, усиленный декабрьским пиком, позволил резко затормозить сокращение рынка в годовом выражении до 9% и обозначил завершение фазы адаптации рынка.

По оценкам ВТБ, по итогам июля-декабря прошлого года общерыночные выдачи ипотеки приблизились к 2,9 трлн рублей, что более чем на 90% превысило результат первого полугодия.

В последний месяц продажи достигли пика за полтора года - 735 млрд рублей. Это было обусловлено всплеском активности россиян на фоне ожидаемых изменений в условиях семейной ипотеки с 2026 года. Выдачи в декабре на 48% превзошли показатели ноября и в 2,6 раза - декабря 2024-го.

Основным драйвером спроса в 2025 году оставались льготные государственные программы. Их доля, по оценкам ВТБ, составила 79%. При этом в декабре на фоне ажиотажного спроса заемщиков на семейную ипотеку доля господдержки достигла рекордных 88%, превысив исторический максимум, зафиксированный в июне 2024 года перед окончанием массовой господдержки (87,5%).

«Рынок ипотеки в 2025 году уверенно завершил фазу адаптации, и в 2026-м мы ожидаем его роста. По нашим оценкам, продажи могут увеличиться примерно на четверть - драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки. При этом мы прогнозируем движение к большей сбалансированности: соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету. Это основа для здорового и устойчивого развития рынка», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.