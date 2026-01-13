В 2025 году экспорт зерна из региона сократился более чем в 7 раз

В 2025 году экспорт зерна из региона сократился более чем в 7 раз
За 2025 год из Пензенской области экспортировали 11,28 тыс. тонн зерна.

За границу отправили 10,46 тыс. тонн продовольственного льна, 407 тонн семян горчицы, 216 - кормовой вики, 88 - сушеной чечевицы, 66 - сушеного нута, по 22 - гречневой крупы и продовольственной расторопши.

«Семена льна экспортировались в Белоруссию, Латвию, Бельгию; сушеная чечевица и гречневая крупа - в Турцию, семена горчицы - в Германию, кормовая вика и семена расторопши продовольственной - в Белоруссию, сушеный нут - в Турцию», - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Партии зерна отправляли железнодорожным и автомобильным транспортом.

В предыдущие годы зерна вывозили в разы больше. В 2024-м из региона экспортировали около 84,94 тыс. тонн зерна. В 2023-м за границу отправили 76,03 тыс. тонн.

