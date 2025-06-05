Из Пензенской области за 5 месяцев вывезли 3,1 тыс. тонн зерна

05.06.2025 | 09:16

За 5 месяцев 2025 года из Пензенской области за рубеж вывезли 3 106,05 тонны зерна.

За границу отправлено 2 688,05 тонны продовольственного льна, 88 тонн сушеной чечевицы, 22 тонны гречневой крупы, 176 тонн семян горчицы, 132 тонны кормовой вики (горошка).

Лен экспортировался в Белоруссию, Латвию и Бельгию, чечевица и гречка - в Турцию, горчица - в Германию, вика - в Белоруссию.

«Вся исследованная продукция соответствовала требованиям стран-импортеров», - подчеркнули в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Партии зерна отправлялись как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов.