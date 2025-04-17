ВТБ доверит доставку банковских продуктов искусственному интеллекту

17.04.2025 | 15:11

Erid: 2VfnxwtuNHW

ВТБ планирует внедрить единое ИИ-решение для маршрутизации сервиса доставки банковских продуктов. Разработка, созданная ключевым технологическим партнером банка - IT-холдингом Т1, была представлена в формате пилотного проекта на конференции Data Fusion.

Единое решение рассчитывает маршруты для выездных менеджеров банка, которые доставляют банковские продукты клиентам. Оно позволит объединить разрозненные IT-системы российских и зарубежных разработчиков, которые банк использует сейчас, и оптимизировать логистические процессы. ВТБ рассчитывает внедрить его до конца первого квартала 2026 года.

«Внедрение единого решения с продвинутым уровнем аналитики и искусственного интеллекта позволит банку оптимизировать логистические ресурсы, что приведет к сокращению издержек при повышении качества сервиса», - отметил старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.

Встроенный ИИ-модуль позволяет решению гибко адаптироваться под актуальные цели банка. В зависимости от поставленных задач искусственный интеллект либо распределит маршруты равномерно между всеми задействованными менеджерами в указанной локации, либо выстроит их для минимально необходимого числа сотрудников, чтобы освободить оставшихся для выполнения других задач.

Модуль анализа данных также позволяет решению выстраивать маршруты с учетом не только времени и расстояния, но и компетенции сотрудников, их способа передвижения, а также наличия или отсутствия доступа к определенным типам банковских продуктов. Решение валидирует и корректирует геоданные, снижая зависимость от внешних поставщиков подобной информации.

«На рынке логистических сервисов существует дефицит комплексных российских решений. Нашей команде удалось создать систему на самом инновационном стеке и без применения иностранных компонентов. Код продукта разрабатывается полностью в России, при этом мы стремимся к минимизации использования библиотек с открытым исходным кодом, что свидетельствует как о максимальной степени локализации экспертизы, так и о возможностях поддержки и адаптации разрабатываемых решений под любые потребности заказчиков. Все это соответствует строгим требованиям безопасности в одном из крупнейших банков страны», - прокомментировал представитель разработчика Сергей Голицын.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.