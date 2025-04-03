Сетевое издание|18+|Четверг|3 апр 2025|16:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В первом квартале выдачи ипотеки в России снизились на 42%

Печать
Telegram

В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 млрд рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года.

В целом за первые три месяца 2025-го объем общероссийских выдач ипотеки составил около 606 млрд рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%.

Основным драйвером роста остается господдержка, чья доля продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной по-прежнему является «семейная ипотека», по которой в марте были оформлены 7 из 10 кредитов.

«Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото предоставлено пресс-службой ВТБ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте