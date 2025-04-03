В первом квартале выдачи ипотеки в России снизились на 42%

03.04.2025 | 15:00

В марте банки выдали ипотеку примерно на 255 млрд рублей, следует из предварительной оценки ВТБ. Это лучший результат первого квартала (+16% к февралю), однако на 42% ниже, чем в марте прошлого года.

В целом за первые три месяца 2025-го объем общероссийских выдач ипотеки составил около 606 млрд рублей. Таким образом, год к году снижение составило также 42%.

Основным драйвером роста остается господдержка, чья доля продолжала увеличиваться в течение всего квартала. По оценке ВТБ, в марте на льготные программы пришлось около 80% от общего объема выдач. Самой популярной по-прежнему является «семейная ипотека», по которой в марте были оформлены 7 из 10 кредитов.

«Первый квартал был сложным для ипотечного рынка. Высокие ставки по рыночным программам сдерживают спрос, что закономерно сокращает объемы продаж год к году. И хотя на рынке произошло некоторое снижение ставок, они по-прежнему существенно ограничивают возможности потенциальных заемщиков, из-за чего многие россияне предпочитают дождаться более выгодных условий», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.