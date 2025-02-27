Жители ПФО реже переезжают на восток, чем жители Сибири - на запад

27.02.2025 | 17:21

По данным аналитики банка ВТБ и цифровой платформы «Метр квадратный», жители Урала, Сибири и Дальнего Востока в 3 раза чаще переезжают на запад, чем жители Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов - на восток. Так, доля сделок при переезде с востока на запад составляет 14% всех межрегиональных сделок, обратно - 4%.

При этом большинство межрегиональных сделок приходится на миграцию между регионами западной части России - 73%. Сделки между жителями восточной части страны занимают только 9%.

Эксперты отмечают постоянный переток населения между Москвой и областью: 9% сделок - это переезд москвичей в Подмосковье, 8% - наоборот. Похожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге: 3% сделок - это переезд жителей северной столицы в Ленобласть, 2% - в обратном направлении.

В целом в прошлом году траты на межрегиональные сделки с жильем в России составили почти 8 трлн * рублей. В большинстве случаев клиенты покупают недвижимость в другом регионе в инвестиционных целях, для детей или других членов семьи.

По итогам января 2025 года в целом по России прошло 68,5 тыс. межрегиональных сделок c жильем на общую сумму порядка 400 млрд рублей, что на 8% превышает показатель первого месяца прошлого года. Доля таких сделок постепенно растет.

Примерно 40% подобных покупок – это инвестиции. Каждый пятый приобретает жилье для детей или других членов семьи. 10% приобретают недвижимость в другом регионе, чтобы оказаться ближе к родным.

Средний чек межрегиональной сделки на первичном рынке по итогам января 2025 года составил около 5,4 млн рублей. Во вторичном сегменте он заметно выше - около 7 млн рублей. Эта разница объясняется высокой популярностью студий и однокомнатных квартир в новостройках.

Задают тон на рынке межрегиональных сделок Москва и Подмосковье с долей 27% и 18% соответственно. Каждый десятый переезжает в Санкт-Петербург. Ленинградская область в сегменте межрегиональных сделок занимает 6%, а Краснодарский край замыкает топ-5 с 5%.

* Оценка по данным платформы М2 с учетом статистики Роскадастра.