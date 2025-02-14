Прогноз: ставки по вкладам на уровне 20% продержатся еще 3-4 месяца

14.02.2025 | 15:32

Центробанк на своем заседании вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 п. п. При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под 19-20% годовых.

В сегменте розничного кредитования существенных корректировок ставок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться, заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост: портфель рублевых средств физлиц должен превысить 54 трлн, а общий - приблизиться к 58 трлн. ВТБ сохраняет свой прогноз на этот год по росту рынка на 11,8 трлн рублей - пассивы физлиц превысят 68 трлн, поставив новый рекорд, сообщили в пресс-службе банка. Одним из основных драйверов роста выступят полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады.

Фиксируется высокий спрос на сберегательные продукты. Сейчас рынок ориентирован на депозиты сроком до года. По оценке ВТБ, доля такого привлечения с сентября прошлого года выросла на 3 п. п. На сроки до года приходится почти 94% объемов рублевых вкладов. В ближайшие месяцы не ожидается изменения этой тенденции. Сейчас вкладчики будут размещать свои средства преимущественно на сроки до полугода.

Розничный кредитный рынок останется под влиянием общей стоимости фондирования для банков, поскольку ключевая ставка - лишь один из факторов, определяющих параметры заемных средств. Поэтому, несмотря на решение регулятора, не исключено движение ставок в сегменте.

В любом случае розничные кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на охлаждение рынка. Пока ВТБ ожидает, что в 2025 году банки выдадут физлицам около 9,1 трлн рублей - почти на 30% меньше, чем в 2024-м. Заметнее всего сократятся выдачи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.

«По нашей оценке, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки - пусть и высокого, но стабильного. Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году, как для марафонца, распределяющего свои силы на длинной дистанции. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и «кредитная зима» будет с нами еще долго», - добавил Георгий Горшков.