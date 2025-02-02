Пособие безработным гражданам увеличили

02.02.2025 | 13:19

С 1 февраля в стране проиндексировали пособие по безработице. Минимальный размер выплаты увеличился на 9,5% (уровень инфляции за 2024-й) - до 1 764 рублей. Она положена гражданам, которые не трудоустраивались более 12 месяцев, а также тем, кто в прошлом году работал меньше 26 недель.

Постановление Правительства РФ об увеличении пособия опубликовано на портале официальных правовых актов. Согласно документу, максимальный размер выплат вырос до 15 043 рублей (в первые 3 месяца), и 5 880 рублей (следующие 3 месяца).

В России с 1 февраля на 9,5% также проиндексированы более 40 различных выплат и пособий. В их числе детские, маткапитал, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям Труда, инвалидам.

С Нового года пенсии граждан проиндексировали на 7,3%. По поручению Президента РФ, было принято решение об их дополнительном увеличении на 2,2%.

Повышенную страховую пенсию, а также доплату за январь, переведут в феврале. Все выплаты начислят автоматически, обращаться в Социальный фонд России не нужно.