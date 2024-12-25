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Экономика

В Пензенской области выросли цены на мебель и бытовую технику

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В Пензенской области в ноябре годовая инфляция увеличилась на 0,62% и достигла 8,67%. Об этом в среду, 25 декабря, сообщил Банк России.

«Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре ускорился до 9,98% после 8,55% в октябре. Главные причины - возросшие издержки производителей ряда продуктов и сокращение предложения отдельных товаров», - уточнили специалисты.

К примеру, аграрии в этом году уменьшили посевные площади под картофель, столкнулись с весенними заморозками и последовавшей за ними засухой, что снизило урожайность. В итоге картофеля на прилавках оказалось меньше обычного и цены поднялись.

«Выросли расходы тепличных хозяйств на электроэнергию и оплату труда работников. Также для них подорожали обслуживание оборудования иностранного производства и импортные семена, что связано с ослаблением рубля. Поэтому цены на огурцы в годовом выражении росли быстрее, чем в октябре, а годовое снижение цен на помидоры замедлилось», - пояснили эксперты.

Аналогичным образом затраты повысились у производителей и переработчиков мяса, что отразилось на стоимости продуктов.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в ноябре увеличился до 5,89% после 5,64% в октябре. Причины те же - издержки и сокращение предложения.

«Из-за ослабления рубля подорожала некоторая ввозимая в страну цифровая и бытовая техника. В результате годовое снижение цен на смартфоны и холодильники сменилось ростом», - отметили в ЦБ РФ.

Также поднялась стоимость бензина. Это результат уменьшения объемов его производства и увеличения расходов нефтяных компаний, например на оплату труда и логистику.

Стали больше и затраты мебельщиков: подорожала импортная фурнитура. В итоге цены на мебель в годовом выражении в ноябре повышались быстрее, чем в октябре.

Что касается сферы услуг, то здесь годовой рост цен, напротив, сократился с 10,55% до 10,25% благодаря расширению предложения.

«Так, на Черноморском побережье России выросло количество средств размещения, принимающих гостей на отдых в зимний период», - привели пример специалисты.

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