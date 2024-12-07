В Пензенской области собираются стабилизировать цены на продукты

07.12.2024 | 12:32

В Пензенской области утвержден перечень товаров, цены на которые правительство хочет стабилизировать, заключив соглашения с предпринимателями.

Соответствующее распоряжение размещено на сайте регионального правительства. Оно уже вступило в силу и действует до 6 мая 2026 года.

В перечне продуктов, на которые хотят регулировать цены, - мясо (курица, говядина, свинина, баранина), мороженая неразделанная рыба, соленая сельдь, масло сливочное и подсолнечное, маргарин, сметана, молоко жирностью 2,5-3,2%, творог, сыр.

В список также включены куриные яйца, пшеничная мука, ржаной и пшеничный хлеб, макароны, картофель, репчатый лук, морковь, свекла, яблоки, свежие огурцы, горох и фасоль.

Там же значатся соль и сухие специи, черный байховый чай, карамель.

По подсчетам аналитиков, за год стоимость продуктовой корзины в целом по России выросла на 13%. Причины подорожания - усиление инфляции, изменение в логистике и производственных цепочках, рост затрат предприятий на обслуживание техники.

Наиболее заметно повысились цены на картофель (+44%), чеснок (+30,4%), помидоры (+27,8%), свеклу (+20,3%), репчатый лук (+19,1%), сливочное масло (+24%), куриные яйца (+22,2%).