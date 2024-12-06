Сетевое издание|18+|Пятница|6 дек 2024|13:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10%

Печать
Telegram

По оценке ВТБ, в 2025-м физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов текущего года. Однако из-за роста среднего чека вслед за стоимостью машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024-го - 2,1-2,3 трлн рублей.

На фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики Центрального банка и повышения утильсбора рынок автокредитования во втором полугодии 2024 г. стал резко «охлаждаться». По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлица получили на покупку машин порядка 112 млрд рублей - на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом за четвертый квартал объемы рыночных выдач могут сократиться к июлю-сентябрю на треть.

По итогам всего 2024 года банк прогнозирует выдачи автокредитов в России на уровне 2,3 трлн рублей (+53% к 2023-му). Почти половина (47%) придется на новые машины.

В 2025 году, помимо высоких рыночных ставок и макропруденциальных надбавок, на динамику рынка будет влиять планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 млн рублей.

Структура кредитного рынка с большой долей вероятности сохранится. Доля новых авто будет доходить до половины на фоне развития субсидированных программ производителей и господдержки.

«Основная доля кредитных продаж в следующем году по-прежнему будет приходиться на китайский автопром. Реалии рынка таковы, что пока снижения стоимости авто, как и ставок по кредитам, ждать не приходится. Впрочем, в декабре-январе еще можно будет провести выгодную сделку - главным образом на рынке новых авто. В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться закрыть год, а в начале следующего на руку покупателям будет играть эффект «прошлогоднего автомобиля», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте