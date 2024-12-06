В 2025 году спрос на автокредиты сократится в пределах 10%

06.12.2024 | 13:02

По оценке ВТБ, в 2025-м физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 млн кредитов, что будет на 10% ниже итогов текущего года. Однако из-за роста среднего чека вслед за стоимостью машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024-го - 2,1-2,3 трлн рублей.

На фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики Центрального банка и повышения утильсбора рынок автокредитования во втором полугодии 2024 г. стал резко «охлаждаться». По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлица получили на покупку машин порядка 112 млрд рублей - на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом за четвертый квартал объемы рыночных выдач могут сократиться к июлю-сентябрю на треть.

По итогам всего 2024 года банк прогнозирует выдачи автокредитов в России на уровне 2,3 трлн рублей (+53% к 2023-му). Почти половина (47%) придется на новые машины.

В 2025 году, помимо высоких рыночных ставок и макропруденциальных надбавок, на динамику рынка будет влиять планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 млн рублей.

Структура кредитного рынка с большой долей вероятности сохранится. Доля новых авто будет доходить до половины на фоне развития субсидированных программ производителей и господдержки.

«Основная доля кредитных продаж в следующем году по-прежнему будет приходиться на китайский автопром. Реалии рынка таковы, что пока снижения стоимости авто, как и ставок по кредитам, ждать не приходится. Впрочем, в декабре-январе еще можно будет провести выгодную сделку - главным образом на рынке новых авто. В конце года к господдержке и субсидированным программам добавятся скидки дилеров, которые будут стремиться закрыть год, а в начале следующего на руку покупателям будет играть эффект «прошлогоднего автомобиля», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.