Эксперт дал прогноз по ценам на шампанское перед Новым годом

22.11.2024 | 08:43

По мнению экономиста Петра Щербаченко, цена на шампанское перед Новым годом останется на прежнем уровне.

По его словам, хотя спрос на игристое традиционно вырастет, но магазины заработают за счет объемов продаж, а не повышения стоимости.

«Несмотря на высокий интерес к этому напитку, значительного роста цен до конца года, на мой взгляд, не ожидается. В мае 2024 года размер акциза на игристое вино вырос в три раза, до 141 рубля. Все повышение уже состоялось. До конца года больше значительных ценовых изменений не произойдет», - отметил экономист в интервью изданию «Газета.ру».

Стоимость игристого сохранится на прежнем уровне и в начале января, несмотря на небольшое повышение акциза (до 147 рублей), поскольку магазины будут торговать старыми запасами. Затем цена повысится.

Ранее стало известно, что перед Новым годом ожидается скачок цен на мандарины.

За год стоимость килограмма этого фрукта поднялась на 23%. По прогнозам, перед праздником стоимость поднимется еще на 50 рублей. Так скажутся ослабление рубля и повышение затрат на логистику.