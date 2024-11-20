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Экономика

В 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

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По оценке ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023-го. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок, заявил на форуме ИЖС.Северо-Запад начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал охлаждаться с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по семейной и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу.

Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой, отметили в пресс-службе банка.

Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.

«Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки забуксовали и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся в плюсе исключительно за счет увеличения среднего чека, так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее», - сказал Сергей Бабин.

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Источник — фото pxhere.com
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