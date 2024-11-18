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Экономика

Эксперт оценил, каков реальный рост цен на продукты питания

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С начала 2024 года реальное увеличение стоимости продуктов питания составило 50-100%. В следующем году россиянам не следует ожидать ослабления инфляции, товары продолжат дорожать.

Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал финансовый аналитик Владислав Антонов. По его словам, на подорожание продуктов повлияют ослабление рубля, а также рост тарифов на услуги ЖКХ.

«Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного», - предупредил специалист.

Согласно данным Росстата, в октябре инфляция составила 0,75%, а годовая - 8,54%. Антонов напомнил, что методика расчета использует усредненную потребительскую корзину, реальные траты граждан могут быть гораздо выше.

«Эксперт уточнил, что особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости, - цены на них растут быстрее общего уровня инфляции», - отмечает издание.

В Пензенской области, по данным за октябрь, стоимость минимального продуктового набора составила 5 572 рубля. Это на 12% больше, чем в декабре 2023-го - 4 980 рублей.

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