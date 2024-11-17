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Экономика

+50 рублей: эксперты ожидают скачка цен на мандарины к Новому году

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Поставка мандаринов в российские магазины проходит в штатном режиме, дефицита фруктов не наблюдается.

Об этом пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на пресс-службу АТОЛ. По словам экспертов, дефицит мандаринов возможен в случае искусственного занижения цен на них.

За год стоимость килограмма этого фрукта поднялась на 23%. По прогнозам, перед Новым годом цена поднимется еще на 50 рублей.

«С начала 2024 года в Россию прикатили 617,3 тысячи тонн мандаринов, а в 2023 году - всего 504,4 тыс. Отгрузку удвоили египтяне и китайцы, на 29,6% больше мандаринов приехало из ЮАР (в 2024-м - 58,2 тыс. тонн, в 2023-м - 44,9 тыс. тонн). Абхазия сократила поставки, Турция оставила так же, а Грузия привезла больше - количество увеличилось с 3,4 тысячи тонн до 12,6 тысячи в этом году», - отмечает телеграм-канал Mash, ссылаясь на данные Россельхознадзора.

Перебои с поставками этих фруктов эксперты объяснили тем, что многие поставщики предпочли отгружать товар в Европу. По их словам, мандарины подорожают из-за повышенных затрат на логистику.

Ранее специалисты предрекали исчезновение с прилавков магазинов мандаринов из Марокко, где сложная политическая ситуация. Также на поставки повлияли санкции.

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