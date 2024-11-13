Денис Коряжкин вошел в топ-10 менеджеров по работе с МСП

13.11.2024 | 12:25

Директор по развитию корпоративного бизнеса ПАО Банк «Кузнецкий» Денис Коряжкин занял 10-е место в ежегодном рейтинге топ-менеджеров по работе с МСП от делового журнала «Банковское обозрение» и аналитического центра «БизнесДром», поднявшись на 6 строчек по сравнению с результатом прошлого года.

В итоговый рейтинг вошли 14 руководителей направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством. Эксперты оценивали стаж и опыт работы в области развития сегмента МСП, результаты на текущей должности, запуск новых продуктов, положительно влияющих на развитие бизнеса и участников рынка, медийную активность и участие в профильных общественных структурах и объединениях.

«Банк «Кузнецкий» активно взаимодействует с предпринимателями, предлагает им эффективные инструменты развития бизнеса в регионах присутствия, финансирует их деятельность не только за счет собственных кредитных продуктов, но и благодаря программам государственной поддержки. Мы и дальше будем предлагать продукты, отвечающие потребностям МСП», - отметил Денис Коряжкин.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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