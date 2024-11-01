В Пензенской области на индексацию зарплат направили 13 млн рублей

01.11.2024 | 11:07

В Пензенской области на индексацию заработной платы сотрудников госучреждений направили 13 094 100 рублей. Такая сумма фигурирует в постановлении о перераспределении бюджетных ассигнований от 30 октября, подписанном председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

Решение об индексации зарплат с 1 октября на 5,1% было принято 26 сентября. Министерству финансов тогда поручили найти дополнительные средства на реализацию инициативы.

Согласно последнему документу, самая большая сумма на повышение зарплат работников выделяется министерству образования - 6 652 700 рублей; минтруду - 1 500 200; минздраву - 1 236 000; региональному правительству - 775 200; минспорту - 724 700; минкульту - 489 200; минэку - 437 800; минсельхозу - 395 700; министерству ЖКХ и ГЗН - 288 000; минцифры - 211 400; минлесхозу - 169 900; министерству по делам архивов - 60 200; министерству госимущества - 58 900; минфину - 33 000; министерству общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей - 32 400; меньше всех получит минград - 28 800.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области увеличили должностные оклады работников органов госвласти. Они выросли в 1,051 раза.

Кроме того, в региональном центре утвердили месячные должностные оклады сотрудников администрации Пензы и городской думы. С цифрами можно ознакомиться здесь.