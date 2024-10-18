В сентябре в Пензенской области замедлился рост цен на иномарки

18.10.2024 | 10:57

В сентябре в Пензенской области инфляция уменьшилась по сравнению с августом на 0,48% и составила 7,92%. Замедление объясняется расширением предложения отдельных товаров и услуг и охлаждением потребительского спроса на некоторую продукцию.

Годовой прирост цен на продовольственные товары снизился с 9,25% до 8,61%.

«В последнее время отечественные аграрии нарастили производство помидоров. За счет этого увеличилось их предложение, и эти овощи подешевели в сентябре. При этом годом ранее цены на них активно росли из-за удорожания импортных поставок при накопленном ослаблении рубля. В результате цены на помидоры в сентябре 2024 года в годовом выражении росли медленнее, чем в августе», - привели пример эксперты ЦБ РФ.

Кроме того, в России расширилось производство мяса птицы, из-за чего увеличилось предложение этой продукции на рынке и, как следствие, снижение стоимости ускорилось.

Что касается непродовольственной группы товаров, то здесь прирост цен снизился с 6,10% до 5,63%.

«В стране стали производить больше легковых автомобилей. Также вырос объем ввоза иномарок. Это расширило предложение легковых автомобилей на внутреннем рынке. Поэтому годовой рост цен на них замедлился», - пояснили специалисты.

Не так быстро стали повышаться и цены на строительные материалы, поскольку спрос на них немного снизился.

Прирост стоимости услуг уменьшился с 10,11% до 10,02%.

«В сентябре 2024 года цены на пакеты услуг сотовой связи почти не изменились, при этом в прошлом году росли из-за увеличения издержек операторов на обслуживание оборудования, модернизацию и расширение сетей. В результате снизился годовой прирост абонентской платы за пакеты услуг сотовой связи», - отметили в ЦБ РФ.

Также, из-за того что стало больше авиарейсов из Пензы в Москву, годовой рост цен на полеты в экономклассе сменился снижением.