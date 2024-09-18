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Экономика

ЦБ РФ: Прирост цен на бензин в Пензенской области замедлился

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В Пензенской области в августе годовая инфляция составила 8,40%, что на 0,22% меньше, чем в июле. Замедлению способствовало расширение предложения некоторых товаров, сообщили эксперты ЦБ РФ.

Так, в стране стали производить больше говядины, нарастили поставки куриных яиц из-за рубежа. Благодаря этому прирост цен на продовольственную группу уменьшился с 9,45% до 9,25%.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь показатели 6,61% и 6,1% соответственно. Эксперты связали снижение в том числе с эффектом высокой сравнительной базы прошлого года.

«В августе 2024-го бензин подорожал не так сильно, как год назад. С 1 августа этого года возобновлен временный запрет на экспорт бензина. Это способствовало обеспечению достаточных объемов его поставок на внутренний рынок и некоторой стабилизации цен на этот вид топлива. При этом в августе 2023 года розничная цена бензина заметно росла вслед за повышением его стоимости на оптовом рынке. Тогда на это повлияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям, а также удорожание бензина на мировом рынке. В итоге в августе этого года снизился годовой прирост цен на бензин», - объяснили специалисты.

Кроме того, замедлилось увеличение стоимости моющих и чистящих средств - за счет наращивания их выпуска отечественными производителями.

А вот годовой прирост цен на услуги достиг 10,11% (против прежних 10,01%).

«В августе 2023 года выросло предложение железнодорожных билетов на ряд востребованных направлений благодаря назначению дополнительных поездов. Тогда это способствовало заметному удешевлению поездок на отдых на Черноморское побережье России. В августе 2024 года снижение цен на них было менее значимым. В результате годовой прирост цен на такие поездки увеличился», - отметили в ЦБ РФ.

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Источник — cbr.ru
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