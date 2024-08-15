Неурожайный год: в период заготовок снизились продажи крышек для банок

15.08.2024 | 08:23

Неблагоприятные погодные условия повлияли на продажи товаров для консервирования овощей, фруктов и ягод на зиму.

Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Аналитики указали, что из-за весенних заморозков и снижения урожая в садах и огородах этим летом меньше и зимних заготовок.

Так, объемы продаж стеклянных банок и столового уксуса в июле-августе выросли лишь на 4-5%, а крышек для банок и закаточных машинок снизились на 6% по сравнению с этими месяцами в предыдущем году.

Если в прошлом году популярностью пользовались не только полулитровые банки, но и трехлитровые, рассчитанные на компоты, то в этом в топе продаж оказались банки объемом 0,5 и 1 л.

В среднем набор для домашних заготовок из банок, крышек, закаточной машинки и столового уксуса обходится в 1,9 тыс. рублей. Средние чеки за год выросли на 4-8%.

В Пензенской области май, месяц цветения плодоносных культур, был необычайно холодным. 9-го числа торжества в честь Дня Победы проходили в снегопад, Пенза побила многолетний рекорд по минимальной суточной температуре. С 16-го числа в регионе в связи с заморозками вводился режим ЧС.