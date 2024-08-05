В Пензенской области бензин менее доступен, чем в 66 регионах РФ

05.08.2024 | 09:11

Пензенская область в рейтинге регионов России по доступности бензина для населения заняла 67-ю строчку из 85.

Список составили аналитики ria.ru. Они подсчитали, сколько бензина марки АИ-92 можно купить в регионе на чистую среднюю зарплату. В Пензенской области этот объем составил 878 литров.

В июне 2024-го стоимость литра данного вида топлива составляла 51,33 руб., что на 3,1% дороже, чем в начале года.

Если сравнивать Сурский край с регионами-соседями, то еще менее доступен бензин в Мордовии (68-я строчка в рейтинге). Цена литра топлива там составляет 50,39 руб., на месячную зарплату доступно 869 литров.

Тамбовская область расположилась еще ниже - на 74-м месте. На чистый средний заработок там можно приобрести 814 литров АИ-92 (51,69 руб. за литр).

Выше в рейтинге Ульяновская область (61-я строка): 914 литров (50,07 руб. за литр), а также Саратовская (62-е место): 899 (51,25 руб. за литр).

В лидерах - Ямало-Ненецкий автономный округ. Литр АИ-92 в июне стоил 49,12 руб., на чистую среднюю месячную зарплату жители могли купить 2 700 литров. 2-е место заняла столица: 52,29 руб. и 2 441 литра соответственно.