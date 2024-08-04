За полгода базовый продуктовый набор в регионе подорожал на 11%

04.08.2024 | 11:20

В Пензастате подсчитали, насколько за полгода подорожала минимальная продуктовая корзина. По сравнению с декабрем 2023-го стоимость выросла на 11,07% - с 4 980 руб. до 5 519 руб.

Согласно расчетам специалистов, с января по июнь этого года минимальный продуктовый набор неуклонно дорожал. В январе зафиксировали рост на 0,5% (по отношению к декабрю 2023-го), в феврале - на 1,6%, в марте - 2,01%, в апреле - на 2,3%, в мае - на 7,1%.

Самый заметный скачок цен произошел в июне.

Известно, что базовый продуктовый набор включает 33 наименования, в списке в том числе мясо, рыба, молоко, яйца, сыры, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, с мая 2023-го по май 2024-го, самым подорожавшим продуктом оказалась свекла. Стоимость килограмма этого овоща выросла на 71%.

На второй строчке - куриные яйца: стоимость десятка поднялась за 12 месяцев на 48,5%. Замыкает топ-3 продуктов со значительным ростом цен чеснок (+41%).