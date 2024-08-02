В этом году выдачи автокредитов в России достигнут 2,3-2,4 трлн

02.08.2024 | 17:11

За семь месяцев этого года суммарный объем выдач автокредитов в России составил 1,4 трлн рублей. Это почти вдвое выше, чем годом ранее. По итогам всего 2024-го рынок покажет рекордный объем выдач автокредитов - 2,3-2,4 трлн рублей. Такой прогноз * в ходе пресс-конференции озвучил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, объем выдач автокредитов в этом году на 55% превысит результат прошлого года, когда они достигли 1,5 трлн рублей. Рынок мог бы расти еще активнее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ РФ немного «охладится» от своего стартового потенциала.

«Сегодня в российском розничном кредитовании сегмент авто едва ли не единственный, кто развивается динамично. На рынке много инструментов, которые позволяют реализовать спрос, отложенный во время пандемии и санкционного прессинга. Во втором полугодии мы ожидаем устойчивый спрос на кредитование новых автомобилей и снижение выдач кредитов на подержанные авто. Это связано с обилием субсидированных программ производителей, которые позволяют клиентам получить более выгодные условия кредитования. В то же время для покупки подержанных автомобилей кредитные средства будут становиться менее доступными из-за риск-политики ЦБ и роста ключевой ставки», - сообщил Георгий Горшков.

Он добавил, что усилить тенденцию перераспределения спроса клиентов с рынка подержанных авто на новые может ожидаемое в третьем квартале возобновление госпрограммы.

Клиенты ВТБ по итогам семи месяцев увеличили спрос на автокредиты более чем в три раза, отметили в пресс-службе банка.

* прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования.