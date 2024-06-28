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Экономика

Пензенцы за 3 месяца взяли в ломбардах 147 млн рублей

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Жители Пензенской области стали реже прибегать к услугам ломбардов. В первом квартале 2024 года они получили там более 147 млн рублей - это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Пензенцы заключили в общей сложности 12,5 тыс. договоров. Средняя сумма займов составила 12 тыс. рублей, уточнили в региональном отделении Банка России.

Жителям области напомнили: прежде чем обратиться в ломбард, следует убедиться, что он оказывает услуги легально. Для этого нужно зайти в государственный реестр на сайте ЦБ РФ.

«На начало апреля 2024 года в Пензенской области были зарегистрированы 23 ломбарда», - пояснили в пресс-службе отделения.

Специалисты отметили, что ломбард позволяет получить деньги быстро и с минимальным комплектом документов, но из-за рисков ставки там довольно высоки.

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