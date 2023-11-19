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Экономика

Стоимость оливье за год взлетела почти в два раза

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За год индекс традиционного новогоднего салата оливье увеличился на 45%. Жители Пензенской области отмечают, что значительно подорожали многие продукты, которые используются для приготовления этого блюда.

Показатели за ноябрь этого года и декабрь прошлого сравнил телеграм-канал Mash.

Были взяты три рецепта: с колбасой, курицей и яблоком. Самым дорогим оказался первый: кило блюда обойдется в среднем в 300 рублей (196 - в 2022-м). Килограмм салата, приготовленного с курицей, будет стоить 259 рублей (179).

Подсчитана стоимость килограмма оливье с яблоком и курицей: 269 рублей (186 - в 2022-м).

«В наших подсчетах мы ориентировались на средние и самые распространенные марки, которые продаются в крупных магазинах», - уточнили авторы.

За год заметно увеличились цены почти на все ингредиенты оливье. В списке картофель, морковь, колбаса, курица, майонез. Остальные составляющие блюда подрожали менее ощутимо.

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