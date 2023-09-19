Урожайность зерновых в «Дамате» выше среднего по области на 20%

19.09.2023 | 13:07

Группа компаний «Дамате» развивает в Пензенской области проект по производству индейки мощностью 207 тысяч тонн продукции в год. Одно из основных направлений в его реализации - собственное производство кормов, предусматривающее земельный фонд, комбикормовые заводы, элеваторы. Суммарная проектная мощность кормопроизводства составляет 886 тысяч тонн.

В этом году «Дамате» провела сезонные осенние работы в восьми районах Пензенской области на площади в 30 тысяч га, что на 2,5 тысячи га больше, чем годом ранее. Компания убрала 10,5 тысячи га озимой и 9,7 тысячи га яровой пшеницы.

Специалистам предстоит завершить уборку сои на площади 504 га, подсолнечника на площади 7,1 тысячи га и кукурузы, площадь посевов которой увеличилась с 900 до 2 тысяч га по сравнению с прошлым годом.

По итогам уборочной кампании в «Дамате» урожайность зерновых культур на 20% превысила средний показатель по Пензенской области. Для озимой и яровой пшеницы этот показатель составил в «Дамате» 48 ц/га, а в регионе - порядка 40 ц/га.

Рост урожайности стал возможен благодаря использованию компанией современных агрометодов в растениеводческом направлении. К ним относятся, в частности, сбалансированное внесение на поля компоста от поголовья индейки, корректировка схем питания и защиты растений, благоприятная погода в период вегетации и уборки выращиваемых сельскохозяйственных культур.

Рост посевных площадей и объемов урожая связан с плановым увеличением кормозаготовки для растущего поголовья птицы. Полученный урожай выступит сырьем для производства качественных комбикормов.