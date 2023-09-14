Скоро в Пензу начнут летать самолеты Boeing

14.09.2023 | 15:49

У пензенского аэропорта хорошие перспективы. Об этом сообщил в четверг, 14 сентября, губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания областного правительства.

«Во-первых, скоро компания S7 перейдет на самолеты Boeing. Требования по подготовке взлетно-посадочной полосы и обслуживанию судов под них выше, чем под Embraer, соответственно, потребуется дополнительная техника, особенно в осенне-зимнее время. Ее мы уже закупили», - написал глава региона в Telegram.

Вторая новость - аэровокзал ждет модернизация.

«Пассажиропоток увеличивается, приближаемся к 400 000 человек в год, есть возможности открыть новые направления в будущем, наша взлетно-посадочная полоса позволяет принимать практически все типы самолетов», - перечислил причины губернатор.

По его словам, уже есть два варианта модернизации, которые прорабатываются в рамках государственно-частного партнерства.

«Создадим в Пензе современный аэроузел», - обозначил цель Олег Мельниченко.

Летом 2019 года обновление воздушного порта Пензы обещали начать в ближайшее время. На Санкт-Петербургском экономическом форуме подписали соглашение с компанией, которая намеревалась преобразить аэропорт.

Предполагалось, что проект позволит реконструировать старое или же построить новое здание аэровокзала, грузового терминала, топливо-заправочного комплекса и других объектов.

Однако никаких работ так и не было начато.

«Вопрос обновления аэропорта прорабатывается. При этом, принимая во внимание высокую стоимость реконструкции, рассматриваются различные предполагаемые варианты реализации такой меры с целью выявления наиболее оптимального решения», - комментировал тему в июне 2023 года сотрудник министерства цифрового развития, транспорта и связи региона.