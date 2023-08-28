Наум Бабаев и Олег Мельниченко обсудили развитие проекта «Дамате»

28.08.2023 | 16:28

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев обсудили вопросы развития «Дамате».

Агрохолдинг активно работает в регионе и является одним из крупных налогоплательщиков. Так, в областной и местный бюджеты в 2022-м было перечислено свыше 2 млрд рублей налогов. На предприятиях «Дамате» трудятся 6,5 тыс. человек.

Компания планирует строительство двух новых птицеводческих блоков мощностью 24,3 тыс. тонн индейки в живом весе в год. Сумма инвестиций - 6,9 млрд рублей. Объекты появятся в селе Большая Елань Пензенского района и будут включать птичники подращивания и откорма индейки.

Планируется, что возведение начнется в сентябре 2023 года.

«Мы продолжаем инвестиционную программу в Пензенской области и планируем в сентябре начать строительство новых птицеводческих блоков мощностью 24,3 тысячи тонн индейки в живом весе в год. Отмечу, численность наших сотрудников в регионе продолжает увеличиваться и вырастет с 6,5 тысячи до 8 тысяч человек. Мы хотели бы поблагодарить Пензенскую область, вас, Олег Владимирович, и вашу команду за поддержку нашей деятельности. Мы видим, что вы делаете для успешного развития проектов «Дамате» на Пензенской земле», - отметил Наум Бабаев.

Губернатор положительно оценил динамику развития и инвестиционную активность агрохолдинга и отметил, что «Дамате» - стратегический партнер региона на протяжении многих лет.

«Во многом те объемы сельскохозяйственного производства, которые мы имеем сегодня, достигнуты и за счет работы группы компаний «Дамате». Готов рассмотреть все перспективные вопросы», - сказал Олег Мельниченко.

Проект по возведению новых птичников вызвал одобрение главы региона. Он обсудил с Наумом Бабаевым меры государственной поддержки, которые «Дамате» может получить. Речь шла о компенсации затрат на технологическое оборудование, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, создание очистных сооружений, объектов социального назначения для жилых кварталов Нижнеломовского района.

В Пензенской области компании «Дамате» принадлежит крупнейший в России комплекс по производству индейки. Это полный производственный цикл: два инкубатора, птичники подращивания и откорма, два элеватора, четыре комбикормовых завода, высокотехнологичный завод по убою и переработке, завод глубокой переработки индейки.