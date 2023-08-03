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Экономика

«Дамате» повышает зарплату 3 000 сотрудников в Пензенской области

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Зарплата сотрудников группы компаний «Дамате» в Пензенской области после индексации станет на 9% выше, чем средняя в отрасли АПК в регионе. Согласно данным минсельхоза области, на данный момент она составляет порядка 45,5 тыс. рублей.

Заработок повышается у 3 000 работников пензенских предприятий агрохолдинга: завода по переработке индейки, завода глубокой переработки индейки, площадок подращивания и откорма птицы. Больше будут получать и сотрудники коммерческого блока, занятые реализацией продукции в розничные и сетевые магазины.

В компании «Дамате» следят за ситуацией на рынке труда в Пензенской области и стремятся к справедливой оплате работы сотрудников предприятий. В этом году их доходы повысятся в среднем на 7-12% в зависимости от категорий.

На сегодняшний день компания уже увеличила зарплату более чем 2 700 сотрудников. В третьем квартале этого года планируется дифференцированный пересмотр заработка еще 300 пензенских работников, они также станут получать больше.

Кроме того, если сотрудники достигают определенных показателей и добиваются результата, то им полагается премия. Ежемесячно ее размер может достигать 50% к окладу.

Помимо индексации зарплаты, на предприятиях «Дамате» действуют программы поддержки сотрудников. Так, в 2018 году введена программа лояльности персонала, существуют дополнительные выплаты социального характера: материальная помощь на лечение, по случаю рождения ребенка, юбилея и другие.

Имеется и широкий спектр мер помощи для сотрудников, привлекаемых для работы на предприятиях «Дамате» из других регионов. Например, им предоставляется возможность проживания в арендованных служебных квартирах. Также агрохолдинг реализует и собственную жилищную программу.

Компания организует для персонала горячее питание на рабочем месте, предусмотрен корпоративный трансфер до места работы и обратно по маршрутам, пролегающим в максимальной близости от места жительства сотрудников.

«Дамате» создает условия для карьерного роста, обучения, самореализации: работникам помогают в оценке потенциала, формировании планов развития, введены специальные лидерские программы. Популярностью также пользуются те, цель которых - поддержать и развить профессионализм. Компания поощряет лучших, награждает лидеров производства.

Кроме этого, компания организует корпоративные мероприятия, дарит подарки к праздникам. Особое внимание «Дамате» уделяет укреплению семейных традиций, воспитанию и развитию детей сотрудников агрохолдинга.

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