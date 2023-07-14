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Экономика

«Русмолко» начнет продажи семян на маркетплейсе для аграриев

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«Русская молочная компания» и аграрный маркетплейс поле.рф заключили договор о сотрудничестве. Теперь компания сможет продавать собственные семена аграриям со всей России.

Кроме того, «Русмолко» станет закупать материалы для растениеводства на поле.рф.

Договор заключили 13 июля во время праздника «День поля» в Пензенской области. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Русмолко» Станислав Фролов и генеральный директор поле.рф Евгений Белов.

Начало продаж на поле.рф - важный шаг в развитии семеноводческого направления «Русмолко», ведь компания не только производит семена для собственных нужд, но и является их поставщиком. Партнерство позволит «Русмолко» повысить технологичность и эффективность закупочных процессов, расширит базу и географию покупателей.

Весь семенной материал производится на собственном семенном заводе компании в Пензенской области мощностью 25 тысяч тонн в год. В ассортименте семена пшеницы, ячменя, сои, однолетних и многолетних трав. Он уже доступен на маркетплейсе для аграриев.

Кроме того, «Русмолко» перенесет процесс закупок на поле.рф, где, помимо семян, представлены удобрения, СЗР, техника и запчасти, необходимые компании для развития растениеводческого направления.

Под управлением «Русмолко» находится свыше 152 000 га земли в Пензенской области. Здесь выращиваются зерновые, зернобобовые, кормовые и технические культуры. Компания также планирует закупать урожай у аграриев - участников маркетплейса, в том числе для прокорма поголовья крупного рогатого скота, которое насчитывает более 33 000 голов.

«Мы рады приветствовать одного из крупнейших производителей страны на поле.рф. Соглашение с «Русмолко» - это уникальный пример, когда партнер с помощью поле.рф открывает новый цифровой канал как продаж, так и закупок. Это и есть одна из задач поле.рф - стать «единым окном» для решения всех задач игроков рынка АПК», - сообщил генеральный директор маркетплейса поле.рф Евгений Белов.

«Всестороннее сотрудничество «Русмолко» и поле.рф позволит расширить географию и нарастить объемы продаж семян собственного производства и сделать процесс закупок более технологичным и эффективным. Мы стараемся в числе первых внедрять новые инструменты для повышения производительности и развития бизнеса, и в сотрудничестве с поле.рф мы видим большой потенциал», - отметил первый заместитель генерального директора «Русмолко» Станислав Фролов.

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