«Русмолко» объявила о старте весенней посевной кампании

21.04.2023 | 16:24

«Русская молочная компания» (входит в топ-3 крупнейших производителей молока в России) объявила о старте весенней посевной кампании в Пензенской области. Площадь под весенний сев в 2023 году составляет около 65 тысяч га. Благодаря полученному урожаю удастся обеспечить поголовье крупного рогатого скота собственными кормами.

Компания ведет весенний сев в 10 районах: Сердобском, Колышлейском, Кузнецком, Пачелмском, Пензенском, Наровчатском, Нижнеломовском, Башмаковском, Каменском и Белинском. Около 70% площадей, или 54 000 га, отдано под яровые культуры, такие как ячмень, пшеница, кукуруза, соя, горчица, подсолнечник, свекла, овес, горох. Многолетние травы посеют на территории около 2 000 га, озимые - 8 000 га.

Растениеводы компании уже начали сев яровых культур: ячменя, пшеницы, горчицы, подсолнечника, свеклы, овса, гороха. В мае посадят культуры позднего сева: кукурузу и сою.

«Русмолко» заблаговременно подготовилась к весенней посевной. Во всех хозяйствах компании подготовлены собственные и закуплены прочие семена, имеются средства защиты растений и минеральные удобрения. За осень-зиму привели в порядок сельхозтехнику: комбайны, сеялки, опрыскиватели, погрузчики, почвообрабатывающую технику, прицепные агрегаты и прочее. На посевные работы - 2023 планируется задействовать около 100 различных машин.

Растениеводство - одно из важнейших направлений деятельности «Русмолко». Земельный банк компании в Пензенской области составляет свыше 152 000 га. На сегодняшний день в «Русмолко» сформирован замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна.

Растениеводческое направление «Русмолко» тесно связано с развитием проектов в молочном животноводстве. На протяжении всего периода деятельности компания полностью обеспечивает растущее поголовье кормами собственного производства.