«Дамате» стала крупнейшим экспортером области в 2022 году

17.04.2023 | 14:00

По итогам 2022 года ГК «Дамате» признана крупнейшим экспортером Пензенской области. Работа компании была отмечена дипломом Федеральной таможенной службы.

Церемония награждения прошла в Пензенской торгово-промышленной палате. Сотрудники таможни на встрече с представителями бизнеса рассказали об успехах региона во внешнеэкономической деятельности и отметили лидеров среди экспортеров.

Экспортный товарооборот ГК «Дамате» за год вырос на 60% - до 3,7 млрд рублей. Компания отправляла продукцию (анатомические части индейки, натуральные полуфабрикаты из индейки, а также продукцию ее глубокой переработки) в страны Африки, Карибского бассейна, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и СНГ.

«Дамате» открыла экспортное направление в 2015 году и сейчас имеет разрешения на поставки продукции в страны Евразийского экономического союза и еще в 33 государства мира.

Кроме того, крупнейший в Поволжье комбикормовый завод компании, расположенный в Пензенской области, получил в апреле 2023 года разрешение на экспорт комбикормов в страны Таможенного союза ЕАЭС: Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан и Армению.