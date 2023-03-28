«Дамате» вдвое увеличила мощность линий по нарезке ветчин

28.03.2023 | 13:10

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель индейки в России, увеличила в Пензенской области мощность нарезки ветчин из индейки в 2 раза - до 20 тонн в сутки. Это стало возможно благодаря установке второй производственной линии на заводе глубокой переработки индейки.

Линия по нарезке ветчин была запущена в декабре 2022 года, затем специалисты провели ее тестирование на различных продуктах, отработали процесс нарезки и укладки, вывели оборудование на проектную мощность.

Линия практически полностью автоматизирована, оборудование установлено в отдельном помещении завода. Оно состоит из высокопроизводительного слайсера для порционной нарезки и упаковщика. На линии происходит порционная нарезка батонов различных ветчин на слайсы (тонкие ломтики) толщиной 2 мм, автоматическое взвешивание и подбор порции весом 120 грамм, автоматическая укладка в термоформуемый лоток, маркировка и укладка в короб.

Необходимость установки второй линии обусловлена повышенным спросом на готовые к употреблению продукты. Большой популярностью пользуются ветчины из цельномышечного мяса индейки: в 2022 году потребителям было отправлено порядка 4,7 тысячи тонн этих изделий. Ветчина, производимая на новой линии, готова к употреблению, нарезана на слайсы - покупателю остается только вскрыть упаковку и выложить продукт на тарелку.

Стоимость новой линии и ее монтажа составила 227 млн рублей. Совокупная сумма инвестиций «Дамате» в проект по производству ветчин на заводе глубокой переработки индейки превысила 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в 2022 году завод глубокой переработки индейки «Дамате» увеличил выпуск продукции в 5 раз, до 15,6 тысячи тонн. Основной объем производства составили сосиски, ветчины и вареные колбасы из 100% мяса индейки собственного производства под брендом «Индилайт». В 2022-м доля сосисок и вареных колбас составила 68%.