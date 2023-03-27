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Экономика

«АЕОН Агро» готов вложить в экономику Пензенской области 13,7 млрд

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В понедельник, 27 марта, губернатор Олег Мельниченко встретился с руководством холдинга «АЕОН Агро», частью которого является пензенская компания «РостАгро». Последняя владеет 200 000 гектаров пахотной земли в регионе.

Владелец холдинга Роман Троценко сообщил, что готов инвестировать в экономику Пензенской области 13 миллиардов 700 миллионов рублей.

«Планируется закупка сельхозтехники, создание автотранспортного предприятия и МТС, организация сервисного центра, строительство элеваторов и семенного цеха», - пояснил он. В частности, речь идет об увеличении мощности Тамалинского элеватора до 125 000 тонн и строительстве еще двух элеваторов общей мощностью 200 000 тонн.

«АЕОН Агро» сейчас разрабатывает проект по строительству заводов для производства муки и глубокой переработки зерна. Губернатор предложил холдингу рассмотреть площадку в Сердобском районе.

«Очень важно, чтобы на территории региона не просто выращивалась сельскохозяйственная продукция, но и развивалась переработка, существовал полный цикл производства продуктов», - заявил Олег Мельниченко.

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Источник — фото pnzreg.ru
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